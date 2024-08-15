Причал в Артиллерийской бухте сдают в аренду

Сначала арендатор должен причал отремонтировать, а затем использовать в течение пяти лет.

ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» выставил на аукцион катерный причал в Артиллерийской бухте Севастополя. Объект передается в аренду для стоянки и обслуживания судов, а также посадки и высадки пассажиров.

Согласно документации, причал 1983 года постройки по результатам комплексного обследования, выполненного шесть лет назад, признан не годным к эксплуатации. Поэтому перед использованием необходимо провести работы по его реконструкции.

Начальная цена лота 1,6 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 12 сентября.