Начинают комплексно развивать территорию на седьмом километре

Речь идет о реализации первой программы КРТ в районе седьмого километра Балаклавского шоссе. На заседании правительства 15 августа распланировали и размежевали территорию для этой цели.

Как сообщила и.о.директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева, площадь территории в границах проекта составляет 70,6 га. Проектными решениями предполагается размещение среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных домов с объектами обслуживания.

Общая площадь жилых помещений составит около 380 тысяч квадратных метров. На территории запроектированы общественные здания, четыре детских сада, школа, амбулаторно-поликлинический комплекс и объекты торгового и бытового обслуживания с культурно-оздоровительным комплексом.

Также проектом планировки территории предусматривается формирование улично-дорожной сети, предусмотрены коридоры для прокладки инженерных сетей.

В ходе общественных обсуждений проекта поступило 3 юридически-значимых предложения, при количество просмотров – 146.

Как сообщил и.о.замгубернатора Максим Жукалов. после реализации проекта город получит не менее 5% и не менее 20 тысяч кв м жилых помещений.