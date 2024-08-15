Изучают рачков гиперсоленых озер

Ученые Севастопольского государственного университета и Института биологии южных морей определились с систематикой рода рачков Artemia. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ.

Этот род рачков еще называют экстремофилами гиперсоленых озер, по месту их обитания. Artemia богат различными питательными и полезными веществами, оттого используется в качестве кормовой базы для аквакультуры и в качестве сырья для БАДов и лекарств.

Artemia интересен не только с коммерческой, но и научной токи зрения, они могут выживать в экстремальных условиях, оттого встречаются во многих гиперсоленых водоемах мира. В Крыму обитает несколько видов этих рачков, их называют эндемичными.

Интерес ученых к Artemia определяется и двумя способами их размножения: когда новые представители вида рождаются после слияния мужской и женской клеток и когда размножение происходит без оплодотворения женской яйцеклетки.

Магистрант Севастопольского госуниверситета по направлению «Физика. Биофизика и биоинформатика» Яков Мегер принял участие в исследованиях рода Artemia и по итогам работы в 2024 году защитил магистерскую диссертацию «Разработка алгоритма сборки и аннотации митохондриальных геномов и его применение для анализа крымских видов рода Artemia».

Исследования по этому направлению ведутся совместно с коллегами из Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН.

В результате отбора проб и их обработки в лабораториях СевГУ, секвенирования митохондриальных геномов на базе Курчатовского геномного центра и обработки полученных данных и их биоинформатического анализа на вычислительном кластере СевГУ ЦКП «Афалина», удалось переработать текущую систематику данного рода и определить хронологию образования видов с предположительными локациями, а также проработать несколько гипотез о местных популяциях.

Как считает Я.Мегер, проблемы систематики данного рода рачков удалось решить на им6еющнмся объеме данных. Правда, на этом исследования не завершены, уже сейчас ученые строят планы по их дальнейшему исследованию.