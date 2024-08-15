21-летний рецидивист вновь осужден

Имеющий уже шесть судимости житель Инкермана осужден за покушение на убийство, угон и грабеж.

Следственным отделом Следкома по Балаклавскому району Севастополя и судом установлено, что в течение сентября и октября 2022 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил серию преступлений против личности и имущества жителей Инкермана.

Кроме того, затаив обиду на пожилую соседку, он проник через балкон в ее квартиру дома по ул.Яблочкова, где попытался задушить подушкой и руками. Женщина потеряла сознание. Душитель, полагая, что убил ее, скрылся с места преступления. Однако вскоре потерпевшая пришла в сознание.

Также установлено, что возле дома по ул.Погорелова юноша напал на прохожего и похитил мобильный телефон. Близ ул.Линейной он угнал припаркованный ВАЗ-21074, после чего в поселке Любимовка был задержан сотрудниками полиции.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.