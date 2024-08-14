Выяснят, кто поставил забор на Первом бастионе

В сквере Первого бастиона 13 августа состоялась встреча жителей улиц Макарова, Хрулёва и 1-й Бастионной, возмущенных внезапно появившимся на территории сквера у Первого бастиона высоким забором. А табличка «Внимание! Объект находится в аварийном состоянии. Ведется реконструкция», не соответствует действительности.

Строители, перекрывающие вид на бухту, не смогли предоставить местным активистам документов, объясняющих законность забора. По мнению жителей, забор сооружен без договора, контракта и паспорта.

На встречу 13 августа были приглашены глава Нахимовского района Михаил Лазарев и сенатор, а ныне кандидат в депутаты заксобрания по этому избирательному округу Сергей Колбин. Последний общаться со своими избирателями не пришел. Держать удар пришлось главе муниципалитета.

Он выслушал все эмоциональные заявления макаровцев и сослался на самих же жителей района, те якобы обращались в органы власти, что в сквере заметили подозрительных личностей.

— Поступали звонки от жителей ул.Макарова с просьбой установить... возможность.., поскольку здесь было выявлено несколько случаев, когда стояла молодежь какая-то и фотографировала бухту, — оправдывался М.Лазарев.

Такой ответ собравшимся не понравился, и, чтобы не раздражать людей еще больше, глава муниципалитета пообещал выяснить и доложить до субботы, кто все-таки установил ограждение.

— Я выясню, кто и по какой инициативе это поставил, и будем принимать решение, — заверил М.Лазарев.

Напомним, что трехметровый глухой забор с фундаментальными железными забетонированными на прогулочных дорожках столбами начали устанавливать на Первом бастионе на прошлой неделе. Он мало похож на временное сооружение и полностью закрывает проход на смотровую площадку, которая по праву считается одной из самых знаменитых исторических достопримечательностей города.

По мнению активистов района, если забор установили, чтобы не фотографировали бухту, то спутниковой съемке 150-метровое ограждение — не помеха.