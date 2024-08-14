Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего руководителя лесхоза

Следствием установлено, что в 2020 году государственное автономное учреждение, осуществляющее деятельность в сфере лесопользования в Севастополе, заключило ряд контрактов с индивидуальным предпринимателем и юридическими лицами на расчистку водных объектов и пересадке зеленых насаждений, в том числе краснокнижных, растущих в зоне проводимого ремонта автодорог. Зная, что работы не выполнены, а в ряде случаев выполнены силами подчиненных сотрудников лесхоза, директор подписал акты выполнения работ подрядными организациями. На основании этих документов оплачены фактически невыполненные контракты на сумму свыше 20 млн рублей.

Противоправные деяния должностного лица были выявлены в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с полицией и УФСБ. По месту жительства экс-директора и в офисах подрядчиков при обысках обнаружены и изъяты материалы, подтверждающие преступную деятельность. Действиям соучастников будет также дана правовая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.