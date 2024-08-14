Восемь человек будут судить за организацию занятия проституцией

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы Севастополя — хозяйки борделя и семерых ее сообщников.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая «создала организованную группу для получения дохода от незаконной деятельности по предоставлению услуг сексуального характера». Ей помогали трое женщин и четверо мужчин: диспетчеры, охранники, водители и рекламный агент. Хозяйка подыскала 11 девушек-проституток. Анкеты «жриц любви» с фото размещались на сайте заведения. Услуги оказывались на квартирах и в апартаментах по 11 консперативным адресам в Севастополе. Хозяйка приобрела три легковых автомобиля для перевозки работниц к клиентам и обеспечила участников группы средствами связи.

В августе 2023 года незаконный бизнес накрыла полиция. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были изъяты блокноты, тетради с записями, связанными с организацией занятия проституцией, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и иные вещественные доказательства. Изъятые деньги и автомобиль организатора группы арестованы.

Уголовное дело будет направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Девушки, оказывавшие сексуальные услуги в притонах, привлечены к административной ответственности, сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.