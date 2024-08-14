Департамент архитектуры Севастополя внес изменения в планировку и межевание улично-дорожной сети и территорий общественного пользования и просит жителей города это обсудить.

Корректировку произвели в связи с актуализацией ранее утвержденных красных линий, а также по обращениям жителей, уточняющих границы своих земельных участков из-за изменений в планировке улично-дорожной сети.

Как объяснили в департаменте, в период действия утвержденных красных линий улично-дорожной сети были утверждены проекты планировки и межевания территорий в границах Севастополя, а также проекты линейных объектов, которые установили новые красные линии. Кроме того изменилась ситуация с земельными участками и объектами капитального строительства в ЕГРН — Едином государственном реестре недвижимости.

Проект планировки и межевания был доработан и 12 августа представлен для общественного обсуждения. Экспозицию документов откроют 20 августа на сайте департамента dag.sev.gov.ru. Предложения и замечания принимают до 30 августа онлайн и при помощи обычной почты в адрес организатора.