Поверили в безопасные счета и хорошую работу

В Севастополе полиция продолжает регистрировать случаи хищения денежных средств, совершаемых дистанционным способом. Чаще всего преступники предлагают жертвам защитить банковский счет, продлить договор мобильной связи или устроиться на хорошую, но удаленную работу.

Только за одни сутки в районные отделы МВД России по Севастополю обратились пять пострадавших от данных мошеннических схем. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим вреда, составила более двух миллионов рублей.

Под предлогом защиты банковского счета трое местных жительниц суммарно перевели аферистам около 1,8 млн рублей. Первая пострадавшая — 47-летняя школьная уборщица перечислила мошенникам 290 тысяч рублей, взятых в кредит. Злоумышленники убедили ее, что сбережения в опасности, их необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Во втором случае на уловки мошенников попалась 69-летняя пенсионерка, которая перевела почти 14 тысяч рублей на подконтрольные аферистом счета. Третьей жертвой обмана по этой схеме стала 40-летняя медик. Поверив позвонившим, она лишилась 1,5 млн рублей.

Аферисты, представившись операторами сотовой связи, обманули еще двух женщин. Под предлогом продления договора мобильной связи, злоумышленники пугают, что отключат сим-карту пользователя, если тот не назовет СМС-код, отправленный банком или электронным порталом Госуслуг. Так, на эту уловку попались 22-летняя местная жительница, со счета которой мошенники похитили 95 тысяч рублей, и пенсионерка, взявшая перед этим кредит в 35 тысяч рублей.

Участились случаи обмана путем предложения удаленного трудоустройства. В Севастополе зарегистрировали случай, когда 51-летняя местная жительница, желая подзаработать, откликнулась на предложение в интернете стать продавцом на популярном маркетплейсе. Женщина позвонила по номеру телефона из объявления в одном из мессенджеров. Ей сообщили, что для начала необходимо приобрести товар, после чего она получит дальнейшие инструкции. Доверившись аферистам, жертва сделала заказ на почти 99 тысяч рублей, но «работодатель» пропал со связи.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю напоминает, если вы пострадали от преступления, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Заявления граждан принимаются круглосуточно.