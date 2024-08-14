Выясняют, почему вымерли мамонты

Группа энтузиастов из Качи, объединенных в некоммерческую организацию «Футурист», несколько лет провела в арктических экспедициях на Крайнем Севере. Результатом их работы стало сенсационное открытие, проливающее свет на вопрос, что же на самом деле погубило мамонтов.

Рассказать о своем исследовании они решили при помощи документального кино. Снимать фильм «Почему вымерли мамонты» будут в конце лета в Якутии, в дельте реки Лена, в поселке Тикси и на островах Новосибирского архипелага.

О своем масштабном проекте и предстоящих съемках «Севастопольской газете» рассказали руководитель проекта, режиссер Илья Кравченко и креативный директор, автор сценария Кирилл Блинов. Создание фильма о новой теории вымирания мамонтов поддержал Президентский фонд культурных инициатив, выделив на реализацию проекта три миллиона рублей.

Как всё начиналось?

Пять лет назад судьба забросила наших героев на Крайний Север. Им просто хотелось снять крутые кадры. Там они познакомились с главным мамонтятником страны Сергеем Горбуновым. С тех пор севастопольские искатели приключений заболели этой суровой землей.

— Важно отметить и незримые связи между Севастополем и поселком Тикси, где будут проходить съемки. Если посмотреть на карту нашей страны, то Тикси словно зеркальное отражение нашего города. Мы находимся на самом юге, Тикси — на севере. И здесь, и там разлиты два самых сероводородных моря — Лаптевых и Черное, которые по геологическим меркам образовались относительно недавно. И Севастополь, и Тикси находятся в бухтах, которые являются стратегически важными. И там, и там расположены военные аэродромы, а большинство летчиков в Тикси — это выходцы из Качинской летной школы, — рассказывает Кирилл Блинов.

Илья Кравченко добавляет:

— Нас, рекламщиков, Арктика сильно впечатлила. Нам показалось, что это так интересно побывать на краю земли, поучаствовать в открытиях, которые случаются на твоих глазах. Казалось, что уже всё изучено, всё понятно, как всё устроено, как кто вымер, и вдруг мы видим, что топовые ученые прямо при нас описывают новые виды и, сидя рядом с нами, обыденно решают мировые проблемы...

Топовый ученый, о котором упоминает И.Кравченко, — это Николай Николаевич Лащинский — доктор биологических наук, геоботаник, эколог, главный научный сотрудник Центрального Сибирского ботанического сада Сибирского отделения Российской академии наук. Ребята говорят о нем с любовью: «главный ботаник Сибири, человек, известный не только в России, но и в мире. Ученый, у которого собрана информация об Арктике, которой ни у кого больше нет». Н.Лащинский — главный герой их документального фильма.

По словам организаторов проекта, в 2018 году, находясь в одной из экспедиций, К.Блинову, тогда еще начинающему исследователю, посчастливилось жить в одной палатке с учеными. Из любопытства он задавал полярникам простые вопросы и снимал их ответы. Между учеными завязывалась дискуссия, и в результате споров возникла совершенно новая теория о причине исчезновения мамонтов. Заснятый материал долгое время пролежал в архивах.

— В этом году мы решили эту тему достать. Мы осознали, что быть русским сейчас — это очень круто. Мы хотим содействовать созданию привлекательного имиджа России через популяризацию отечественных достижений в области науки, культуры, искусства. Нет круче идеологии, чем продвигать дружбу и сотворчество. На длинном промежутке эта идея непобедима, — уверены организаторы проекта.

Теория о вымирании мамонтов

Теория, которую открывает проект, заключается в том, что мамонты вымерли в результате ограничения ареалов обитания, миграционных карт и пищевых маршрутов. В результате прерывания связей мамонты измельчали, а затем и вовсе канули в лету.

В связи с потеплением ледники тают по всей планете — в Арктике, Антарктике, на вершинах гор. Их таяние дает огромный приток воды, уровень рек поднимается. Например, огромные территории моря Лаптевых в прошлом были сушей. Мамонты, о которых пойдет речь в фильме, по словам авторов, жили примерно 15 тысяч лет назад. Это были гигантские четырехметровые существа. По разным подсчетам, чтобы себя прокормить им необходимо было съедать по 200-300 кг травы в день. В поисках кормовой базы эти стадные животные совершали огромные переходы.

— В том и заключается наша теория, что мамонты мигрировали, а когда возвращались на место, где начали свой путь, то травяной покров там уже восстанавливался. Уровень воды поднимается — мамонты идут искать пастбища. Но речка, которую раньше они переходили вброд, так поднялась, что они идут и тонут. Учеными найдены кладбища погибших мамонтов — по факту это те места, где раньше они спокойно переходили реку, со временем стали для них ловушкой. В геологических «распадах» остатки мамонтов обнаруживают чаще всего. В тундре много участков земли, называемой «няша», — это болотная топь, ил, вязкое и топкое дно озера или морского побережья. Там мамонты вязли, а пещерные львы их ели заживо, пока те были обездвижены, — объясняет К.Блинов.

Теория сводится к тому, что мамонты погибли в связи с перекрытием привычных маршрутов миграции. Из-за недостатка пищи они измельчали: последний мамонт, которого обнаружили исследователи, был двухметровым.

Документальный фильм-открытие

По сценарию главные герои — московский рекламщик, ищущий себя в суровых условиях Севера, и главный ботаник Сибири — отправляются в Заполярье с целью доказать, а в дальнейшем и рассказать человечеству новейшую теорию вымирания мамонтов. Это научное открытие изменит доктрину восприятия окружающей среды и даст новые взгляды на принципы освоения Арктики.

На роль московского рекламщика авторы проекта пригласили молодого артиста Театра им.Луначарского Романа Шукри. Главный герой проходит разные стадии постижения и открытия себя через научные открытия.

Кульминационное событие происходит в бухте Тикси, откуда героям предстоит отправиться на острова, найти доказательства теории и остаться в живых.

Проектом уже заинтересовалась медийная площадка «Знание и кино», которая присоединится к прокату фильма. Это будет пятисерийный (по 20 минут каждая серия) документальный приключенческий фильм-киноблог для показа в интернете.

Главный продюсер фильма Лена Кравченко говорит, что на земле очень мало мест, сопоставимых с дельтой Лены и островами Анжу по сложности организации кинопроцесса. Только чтобы добраться до нужных точек, команде придется воспользоваться пятью-шестью различными видами транспорта — от вертолетов и вездеходов до плоскодонок и снегоходов. При этом сама дельта Лены является живым организмом — даже в течение одного сезона протоки и острова могут измениться так, что выбираться прежним путем будет невозможно.

По словам авторов, фильм рассчитан на молодежную аудиторию. Он призван влюбить парней в Арктику, зажечь в них желание связать свою жизнь с исследованиями. А девушек — вдохновить на любовь к полярникам и первооткрывателям.