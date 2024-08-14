На Ай-Петри открыли арт-объект

«Шепот гор» — первый из 10 арт-объектов, которые установит в Крыму и Севастополе Сбербанк.

Арт-объект «Шепот гор» в виде двух врезанных в камень лиц друг напротив друга открыли на плато Ай-Петри в Крыму, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Сооружение из металла и искусственного и натурального камня символизирует единство Крымских и Уральских гор. Центральное место в монументе занимает человек как продолжение природы.

Композиция подарена Крыму от Урала и уральского отделения Сбербанка. Открытие состоялось в ходе празднования 10-летия курорта банка Mriya Resort & SPA.

В пресс-службе курорта уточнили, что «Шепот гор» — одна из 10 уникальных композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка. Другие объекты появятся по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.