Коммунальные тарифы снова возрастут

Информация о предлагаемых к утверждению индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2025 год размещена на официальном сайте городского правительства. Согласно представленной информации, плату за коммунальные услуги поднимут в среднем на 11%.

Индексация платы за коммунальные услуги для населения в России производится ежегодно с 1 июля.

«Индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, с учетом влияния стоимости ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие коммунальной инфраструктуры, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций», – объяснила начальник управления по тарифам Севастополя Елена Клементьева.

Интересно, что год назад также был опубликован прогноз роста коммунальных тарифов. Обещанное на 9,5% повышение в итоге оказалось равным 10,6%. При этом взносы на капремонт уже в январе 2024 года выросли на 28%, а размер платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах подняли в середине мая.