В Джанкое отремонтировали 5 км федеральной трассы «Новороссия»

Как сообщила пресс-служба Росавтодора, участок федеральной трассы Р-280, который проходит через город Джанкой, отремонтировали чуть меньше чем за два месяца.

Дорога от Симферополя до Чонгарского моста, который расположен за Джанкоем, вошла в состав трассы Р-280 и стала федеральной в июне текущего года. Протяженность этого участка «Новороссии» — 118 км.

Отрезок «Новороссии» длинной 5,3 км входит в состав городской дорожной сети Джанкоя. Это одна из центральных городских улиц. Ее оперативно привели в порядок федеральные дорожники ФКУ Упрдор «Тамань».

Сейчас Росавтодор разрабатывает план работ, по которому продолжит приводить к нормативам остальные участки трассы.

«Новороссия» — ключевое звено сухопутного маршрута в Крым из Ростовской области Она проходит через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, в том числе через Мариуполь и Мелитополь.