В ДКР установят новые кондиционеры

Обновление систем кондиционирования, вентилирования и освещения дома культуры полностью завершится к конце октября.

Дворец культуры рыбаков подписал договор с симферопольской компанией ООО «Инпромтэк» на капитальный ремонт систем кондиционирования, вентилирования и освещения в большом, малом и танцевальном залах, а также в помещениях кукольного театра, цокольного, первого, второго и третьего этажей.

Демонтаж старого оборудования, общестроительные работы при выполнении капремонта вентиляционной системы, замена изношенного оборудования кондиционирования, электромонтажные работы и установка новых осветительных приборов должны завершиться до конца октября. Стоимость контракта 46,6 миллионов рублей.