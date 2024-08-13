В ДИЗО — очередная смена руководителя

Из департамента имущественных и земельных отношений уволился Тимур Кулиев, не проработавший на этой должности и года.

Руководит ДИЗО с приставкой и.о. с 13 августа его заместитель — Галина Попова, о чем можно прочитать на сайте правительства города.

Т.Кулиев покинул пост несколькими днями ранее. Правда, никаких официальных сообщений о причинах увольнения губернатором озвучено не было. При этом представители СМИ обратили внимание, что уже 12 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя присутствовала Г.Попова. Теперь изменения в руководстве департамента получили официальное подтверждение.

Т.Кулиев проработал в должности директора ДИЗО с 30 октября 2023 года. С самого начала о нем было мало что известно, разве то обстоятельство, что он занимал пост заместителя начальника УФНС по Воронежской области и работал под руководством Николая Приставки, который был назначен и.о.заместителя губернатора Севастополя 2 октября 2023 года. Н.Приставка курирует именно работу ДИЗО и Севреестра.