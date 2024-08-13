Успешно выступили на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса»

Конкурс стартовал 7 и завершился 9 августа. В течение трех дней за звание лучших по профессии состязались более 30 участников из 27 городов России, от Калининграда до Хабаровска. Организаторами конкурса с призовым фондом в 500 тысяч рублей стали Министерство транспорта Российской Федерации, Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»), правительство Чувашской Республики и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Чувашским транспортным управлением. Соревнование также является частью национального проекта «Безопасные качественные дороги» и неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных водителей.

Для демонстрации своего мастерства, участники должны были выполнить различные конкурсные задания. В первый день им нужно было продемонстрировать практические навыки вождения троллейбуса. Во второй — знание ПДД и устройства троллейбуса, должностных инструкций, основ безопасности движения и охраны труда.

От севастопольского предприятия ГУПС «Севэлектроавтотранс» на конкурс отправились водители троллейбусов Игорь Шумов и Алексей Донец. Они достойно прошли все соревновательные этапы и по сумме баллов заняли шестое (И.Шумов) и восьмое место (А.Донец).

Лучшие результаты показали водитель троллейбуса из Самары, на втором месте представитель Санкт-Петербурга, на третьем — Чебоксар.