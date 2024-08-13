Российский полис ОСАГО будет действителен и в Белоруссии

Действие российского полиса ОСАГО будет распространено на территорию Белоруссии. Соответствующий законопроект, подготовленный правительством РФ, начнет действовать с 1 октября 2024 года.

Законопроект предусматривает создание единой системы страхования ответственности водителей в рамках Союзного государства.

Документ предполагает, что российским водителям при поездках в Белоруссию не потребуется оформлять дополнительную страховку, компенсации при ДТП будут включены в существующую. Сохранится и возможность использования электронного документа, поэтому иметь при себе бумажный полис необязательно, сообщила пресс-служба правительства.

Правом на заключение договора в рамках этой системы смогут воспользоваться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в России или Беларуси. Авто должно быть зарегистрировано на территории Союзного государства.

Кроме того, для контроля над страховыми договорами и предотвращения мошенничества при пересечении водителями границы России оператор автоматизированной системы страхования будет обмениваться информацией о страховых договорах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенными органами и профессиональным объединением страховщиков.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть если по вине владельца полиса ОСАГО случилось ДТП, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания.