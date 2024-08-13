Паралимпиец преодолевает 845 километров из Сочи на Южный берег Крыма

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, паралимпиец стартовал 10 августа из федеральной территории «Сириус» в Сочи, и планирует завершить свой путь в селе Оползневое, что на Южном берегу Крыма. Это будет завершающий пятикилометровый этап дистанции, его спортсмен планирует преодолеть вплавь. Весь остальной путь он проходит на ручном велосипеде и на спортивной беговой коляске. На последней он проедет через Крымский мост, затем через Керчь, Симферополь, заедет в Херсонес в Севастополе.

По всему маршруту спортсмена будут поддерживать общественные и детские организации, а также участники СВО, представители фонда «Защитники Отечества» и сотрудники патрульно-постовой службы.

Ультратриатлон «Импульс» проводится с целью создания первого российского Фонда поддержки научных исследований травм спинного мозга и нейротехнологий. Я.Святославский в 16 лет получил такую травму на тренировке, но нашел в себе силы продолжить занятия спортом и вести активный образ жизни. Частью последнего является его участие в исследованиях команды инженеров в области нейропротезирования.

Такая жизненная позиция вдохновляет людей жить активно, преодолевать жизненные обстоятельства. Его нынешнее участие в ультратриатлоне, по словам С.Аксенова, является настоящим проявлением силы духа.

27 августа В.Святославский участвует в Крыму в 113-километровом триатлоне MRIYATHLON HARD. Соревнование включает плавание в открытом море на два километра, велогонку на 90 км с набором высоты в 1600 м и беговой этап в 21 км. Старт будет дан на пляже отеля «Мрия».