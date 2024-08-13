«Летний Севастополь» возвращается в Херсонес

До конца августа афиша проекта расписана по дням. Об этом «Севастопольской газете» рассказала заведующая отделом культурно-массовых проектов Вероника Громова.

Программа начинается со спектакля-мюзикла «Моя прекрасная Галатея», который поставили актеры разных севастопольских театров «Другая сцена». Спектакль будет повторен 27 августа.

С 18 августа на сцене в Херсонесе начнутся спектакли Севастопольского театра юного зрителя «Алые паруса». Постановка адресована не только детям, но и взрослым. Еще и потому, что музыку к спектаклю написали рок-музыканты группы «ЛиДер».

С 25 августа запланирован джазовый концерт в рамках проекта «Джазовые вечера в Севастополе». Это будет легкая джазовая программа на фоне заката и морского воздуха. В июне такой концерт уже был, и теперь будет повторен по многочисленным просьбам зрителей в стенах античного театра.

Исполнители – команды молодых севастопольских ребят, которые выступают на многих площадках, но впервые в Севастополе.

Через три дня, 28 августа, в Херсонесе намечено выступление Крымского камерного оркестра «Новая гармония» под руководством Дениса Карлова. Крымские оркестранты представят программу «Античные откровения».

Все спектакли начинаются в 19.00, их продолжительность до полутора часов, войти на территорию заповедника по купленным на спектакли билетам можно за час до начала.

Администраторы «Летнего Севастополя» надеются, что обстоятельства позволят им продолжить проект и в сентябре.