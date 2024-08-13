Курьер телефонных мошенников проведет в колонии три с половиной года

Житель Севастополя участвовал в схеме обмана пожилых людей «ваш родственник попал в ДТП». Курьер посетил семь жертв и получил от них в общей сложности 1,5 млн рублей.

В октябре 2023 года с целью легкого и быстрого заработка 48-летний севастополец вступил в сговор с неустановленными лицами, которые звонили пожилым людям по телефону и сообщали им, что их близкие якобы стали виновниками ДТП. После этого к потерпевшим приезжал курьер и забирал у них деньги для «помощи родственникам». Часть из полученных сумм он перечислял соучастникам, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, злоумышленник завладел деньгами семерых потерпевших на общую сумму более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Мужчину задержали во время получения им денег у последней потерпевший. Расследование по уголовному делу проводилось следственным управлением УМВД России по Севастополю.

Ленинский районный суд Севастополя признал курьера виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в значительном и крупном размере. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Он также должен компенсировать пострадавшим причиненный ущерб.

Приговор в законную силу пока не вступил.