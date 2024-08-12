В первые классы уже зачислили 4866 детей

Такое количество первоклассников зачислены в севастопольские школы на сегодня, хотя к 5 сентября (до этого времени продолжается прием заявлений в первый класс) предположительно их станет на примерно тысячу больше.

Как отчитался 12 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос, 1 сентября за школьные парты сядут 51 540 тысяч учеников. Кроме того, в систему среднего профессионального образования (СПО) подано 10 260 заявлений на 2 200 мест, из чего можно сделать вывод, что в 10-е классы добавятся ребята из числа тех, кого в колледжи не зачислят.

По словам М.Кривоноса, как раз сейчас во всех школах, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, проводятся проверки. Завершить их в 80% образовательных организаций планируется к 16 августа.

Среди точечных работ с отложенной приемкой остались, например, приведение в порядок клумб в городских школах и очередной покос травы в сельской местности.

Кроме того, отрабатываются вопросы пожарной безопасности и террористической защищенности, в том числе функционирование кнопок экстренного вызова и состояние укрытий.

К началу нового учебного года четыре школы выйдут из капремонта, по ним также проводится комиссионная приемка.