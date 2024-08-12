Социально-активным детям будут давать путевки в лагерь каждый год

Такое изменение внесено в постановление на заседании правительства Севастополя.

Прежде данная категория детей могла претендовать на отдых в детских оздоровительных лагерях только раз в два года.

В новом постановлении говорится, что «дети, состоящие в детских общественных объединениях, осваивающие методики коллективно-творческого дела в рамках всероссийских мероприятий, реализованных детскими общественными объединениями в течение учебного года, обеспечиваются путевками в первоочередном порядке ежегодно».