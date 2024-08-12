Севастопольцы продолжают собирать гуманитарную помощь для Курска

Первую машину с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Курской области отправили из Севастополя 9 августа.

Сбор объявил губернатор накануне. За сутки жители города собрали около 10 тонн самых необходимых вещей. Детское питание, средства личной гигиены, стиральный порошок, вода уже отправлены по назначению.

Как пояснил 12 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, он постоянно находится на связи с коллегами из Курска.

— Вся страна помогает, но у нас тоже традиция. Готовность у людей есть, у представителей бизнеса есть готовность. Там нужно помогать точечно, что там действительно нужно для пунктов временного размещения, — сказал в ответ губернатор Михаил Развожаев.

Сбор гуманитарной помощи ведется Севастопольское региональном отделении «Единой России» на ул.Б.Морской, 4. На данный момент требуются:

— детское питание;

— средства личной гигиены — зубные пасты и щетки (в том числе детские), мыло, гель для душа, шампуни, бритвенные станки, пена для бритья, влажные салфетки, туалетная бумага, подгузники детские и взрослые разных размеров, гигиенические прокладки;

— стиральный порошок;

— одноразовые пеленки.

Привезти помощь можно ежедневно с 9.00 до 18.00. Доставку гуманитарного груза в Курскую область обеспечит региональное отделение партии.

Ситуация в Курской области

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить приграничную территорию Курской области.

Из доклада врио губернатора Алексея Смирнова на совещании у Президента России 12 августа: ситуация сейчас сложная, из приграничных районов выехала 121 тысяча мирных жителей. При обстрелах погибли 12 человек, ранен еще 121, в том числе 10 детей. Под контролем противника находятся 28 населенных пунктов региона. Судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).