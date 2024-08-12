Севастополь вошел в десятку лучших регионов страны по качеству дорог

Девятое место среди 85 российских регионов по качеству дорог в 2024 году — это очень хороший показатель. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости .

На конец прошлого года доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в Севастополе составила 74,8% от общей протяженности дорог. На тысячу квадратных километров территории приходится 1213,5 км дорог с твердым покрытием.

Рейтинг по качеству дорог ожидаемо возглавила Москва. Там 97,6% дорог отвечают нормативным требованиям. В первой тройке также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). Санкт-Петербург на 16 строчке (70,7%), Ростовская область на 32 — (59,3%), Республика Крым на 71 — (41,2%). Замыкают рейтинг Волгоградская (29,7%), Кировская (26,3%) и Архангельская (15,7%) области.

В целом по России 45,9% дорог не отвечают нормативным требованиям.