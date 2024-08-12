Оклейка окон защитной пленкой идет медленно

В Севастополе предстоит оклеить защитной пленкой 158 школ. На это потребуется 66 тысяч кв. метров специальной 200 микронной пленки, способной удерживать осколки.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов.

По его словам, на 12 августа выполнены работы по пяти объектам, в работе находятся еще шесть. Но к началу года все школы обещают обклеить.

Представленные цифры вызвали вопрос у губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он не понял, каким образом можно оклеить столько окон за оставшиеся до начала учебного года две недели.

Но Н.Битосов объяснил, что были перебои с поставкой пленки, сейчас материал уже поступает, количество бригад, занятых на оклейке, будет увеличиваться.

А по мнению руководителя департамента образования Максима Кривоноса, до начала учебного года всё оклеить вряд ли получится, поэтому выполнение работ надо будет синхронизировать с учебным расписанием. Он также заверил, что школы уже оклеивают, в частности, в бухте Казачья.

— Набирайте бригады, если уже есть пленка. Мы понимаем, что это редкий материал, тем более, очень востребованный сейчас в разных регионах страны. Поэтому понятно, что сразу все закупить тяжело, но сейчас, раз материал пришел, ускоряйтесь, — распорядился губернатор.

Он согласился с тем, что к 1 сентября всё не закончить, но большие школы надо оклеить максимально, а также завершить работы в детских садах.

М.Развожаев поручил своему первому заместителя Алексею Парикину взять вопрос на личный контроль и просчитать графики установки.

Решение оклеить окна принято на внеочередном чрезвычайном заседании Законодательного собрания после ракетной атаки на Севастополь 23 июня, чтобы максимально обезопасить детей от возможного разлета осколков стекла.