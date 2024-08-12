Горбатый мост засыпали случайно

В «Севастопольскую газету» обратились читатели, увидевшие, что для подготовки прокладки тротуара строительная техника сравняла с землей остатки кладки Горбатого моста на Фиоленте. Как оказалось, сам мост еще жив. Его пролеты можно обнаружить со стороны дач. А вот со стороны дороги он полностью погребен под слоем грунта.

Но насколько безопасна будет эксплуатация велосипедных и пешеходных дрожек, обустроенных на таком завале? И почему со старинным мостом поступили так варварски?

Когда и кем был построен мост, прозванный Горбатым, доподлинно не известно. Есть версии, что его возвели французы еще в период Крымской войны для обеспечения своих войск, расквартированных в районе Камышовой бухты. Критики этой версии парируют: французский мост был, вероятно, деревянным, а этот — бетонный, хоть и облицован камнем. и построен он уже в 20-м веке. Все равно мост считают местной достопримечательностью и вполне заслуживающим сохранения.

Кстати, и в акте, проектной документации прокладки тротуаров на Фиоленте, заказанном Севнаследием, говорится, что строительство тротуаров и велосипедных дорожек на шоссе угрозы в отношении сохранности памятникам культуры и архитектуры не несет.

Как объяснили «Севастопольской газете» в ГБУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» — это заказчик строительства — мост засыпали случайно. Подрядчику уже указано на недопустимость подобных действий. Старинный мост обещают в ближайшее время раскопать и даже привести в порядок.