Двоих грабителей приговорили, третьего ищут

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении двух ранее судимых 35-летних жителей Краснодара. Под видом следователей они вывезли в лес иностранца, угрозами и пытками заставили отдать им крупную сумму денег и золотые украшения.

Грабителей было трое. В октябре 2022 года они получили информацию о наличии крупной суммы денег у проживающего в Севастополе иностранца. Жертву выманили из квартиры, обесточив ее. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, преступники предложили мужчине проехать с ними для выяснения причастности к наркопреступлению. Но поехали в лес. Причиняя телесные повреждения «в том числе с применением заранее подготовленных ножа, плоскогубцев и молотка» преступники забрали у жертвы паспорт и требовали миллион рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Миллиона у похищенного не оказалось. Грабителям достались лишь 120 тысяч рублей, золотая цепь и перстень. За добавкой они вернулись в квартиру потерпевшего, где в присутствии его матери забрали еще 80 тысяч рублей. Общая сумма причиненного материального ущерба составила почти 230 тысяч рублей.

Добытое участники преступной группы поделили поровну между собой, похищенный паспорт выбросили и уехали из Крыма.

Задерживать двоих участников нападения севастопольские полицейские выезжали в Краснодар. Судили их в Гагаринском районном суде Севастополя. С учетом мнения государственного обвинителя виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 8 лет 7 месяцев и 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Также им назначено по 1 году ограничения свободы, которое они будут отбывать после освобождения из исправительной колонии.

Третий участник нападения находится в розыске.