Для укрытий ищут ответственных

Севастопольцы жалуются в Центр управления регионом на санитарное состояние уже установленных укрытий, сообщил 12 августа на аппаратном совещании в правительстве города губернатор Михаил Развожаев.

Бетонные коробки очень понравились «социально безответственным элементам», которые их используют как туалеты. Это ставит перед городскими властями новую проблему.

— Понятно, что мы к каждому из 600 укрытий по дружиннику не поставим, — отметил губернатор. Вариант решения — договориться о кураторстве укрытий со стороны ответственных предпринимателей, чьи торговые точки находятся рядом. Таким предпринимателям обещано соответствующее поощрение.

Губернатор также предложил рассмотреть возможность установки на укрытиях легких металлических дверей с размыкателями замков. Двери будут автоматически открываться по сигналу тревоги. Вопрос поручено проработать в тестовом режиме.

На том же аппаратном совещании первый заместитель губернатора Алексей Парикин доложил, что на прошлой неделе в городе установлено 30 укрытий, а с этой — будут устанавливать по 50 еженедельно.

— Деньги доведены, контракты заключены, — сказал А.Парикин.

Опыт Белгорода

Доработать и усилить меры безопасности было решено после ракетного удара по Севастополю 23 июня 2024 года. В тот день киевский режим нанес удар по городу с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.

Было решено использовать опыт Белгорода и установить на остановках общественного транспорта и в городских парках бетонные укрытия типа «блиндаж». Всего их должно быть 600.