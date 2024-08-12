Боновые заграждения для Балаклавской бухты вот-вот начнут делать

Техническое задание на изготовление боновых заграждений для установки на входе в Балаклавскую бухту утвердили, с подрядчиком определились, контракт подписываем и приступаем к работам.

Такое сообщение сделал 12 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Павел Иено. По срокам он обещал доложить дополнительно, и все сделать оперативно.

— Давайте, это сейчас самая приоритетная задача. Это то, о чем мы договорились в том числе с депутатами, объявили, проанонсировали, — все эти меры должны быть решены к началу учебного года. В следующий понедельник, надеюсь, будет более показательная динамика по этим вопросам, — отреагировал на доклад подчиненного губернатор Михаил Развожаев.

Физический барьер в виде боновых или боносетевых заграждений — один из наиболее эффективных способов пресечения попыток проникновения в акваторию бухты.

Решение перекрывать ночью выход из Балаклавской бухты боновыми заграждениями приняли депутаты Законодательного собрания после ракетной атаки 23 июня. Они сочли, что даже при отсутствии в бухте военных объектов, диверсии и теракты там исключить нельзя.

Также было принято решение о необходимости в Балаклаве постов наблюдения, которые будут наблюдать за морем в дневное и ночное время.