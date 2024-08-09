В сквере у Первого бастиона ставят высоченный забор

В сквере у Первого бастиона рабочие несколько дней устанавливают деревянные «ежи», долбят ямы и бетонируют столбы для забора, который должен закрыть вид на бухты.

По словам депутата Нахимовского МО Елены Бабичевой, заборостроители начали работу 7 августа, не предоставили никаких документов, оправдывающих их действия, и на вопросы не отвечали. Поэтому активисты улицы Макарова обратились в Севнаследие с просьбой разобраться с законностью и обоснованностью установки забора. Сотрудник управления охраны объектов культурного наследия Олег Лаго оперативно прибыл на Первый бастион, но заявил, что может лишь зафиксировать установку забора.

Через некоторое время Севнаследие разместило в соцсетях пост, объясняющий происходящее: «Ограждение в сквере 1-го Бастиона устанавливается в связи с обеспечением нужд обороны и безопасности и носит временный характер. Это решение принято на заседании оперативного штаба города Севастополя».

Ответ местных жителей не удовлетворил.

— К сожалению, люди понятия не имели ни о каком оперативном штабе и его решении. Более того, хотелось бы знать поименно людей, принимающих такие абсурдные решения, уродующих город, и при этом совершенно не решающих поставленных задач по защите режимных объектов, — высказала возмущение ситуацией член общественного совета департамента архитектуры и градостроительства Дина Мащенко, живущая на ул.Макарова.

По ее словам, трехметровый глухой забор с фундаментальными железными забетонированными на прогулочных дорожках столбами мало похож на временное сооружение. К тому же он полностью закрывает проход на смотровую площадку, которая по праву считается одной из самых знаменитых исторических достопримечательностей города.

«Это сделано для невозможности фотографировать режимные объекты? Неужели принимающие решения не знают, что в современном мире для разведки используют возможности спутниковой съемки, позволяющей делать снимки в высочайшем разрешении?» — удивлены активисты района.

Люди боятся, что следующим шагом станет принудительное заколачивание фанерными щитами окон, выходящих на бухту.

На вопрос «Севастопольской газеты», кто и почему возводит забор на территории исторического сквера, охраняющие заборостроителей мужчины в элегантной форме, вероятно дружинники, ответили, что приказ не обсуждают, но было бы правильно, чтобы принимающие такое решение люди встретились с жителями и объяснили, зачем это делается. Ведь забор на 150-метром участке проблему вида на бухту не решит.

Около тысячи жителей многоквартирных жилых домов улиц Адмирала Макарова и Хрулёва, написали коллективное письмо в различные структуры власти: просят забор демонтировать. А также провести отдельным документально оформленным решением запрет на любое строительство на территории ОКН и защитных зон ОКН на ул.Адм.Макарова.