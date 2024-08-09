В Новом Херсонесе дадут старт «Крымской кругосветке»

Открытие будет торжественным, а сама экспедиции объединит студентов из четырех российских регионов и пяти стран. Студенты представят Севастопольский госуниверситет, Южный федеральный университет, Псковский государственный университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и Российско-армянский университет.

Ребята соберутся для изучения археологических памятников (торговых путей) и узловых (инфраструктурных) элементов евразийских морских и речных коммуникаций в V-XV вв, а также узловых (инфраструктурных) элементов евразийских морских и речных коммуникаций в V-XV вв.

Исследования пройдут в Севастополе, Балаклаве, Республике Крым и в Краснодарском крае.

С 12 до 18 августа экспедиционеры пройдут примерно 700 километров, в том числе в акватории Черного моря. Все они разделятся на несколько групп и будут использовать материально-техническую базу Севастопольского государственного университета, в том числе научно-исследовательское судно «Пионер-М».

Участникам экспедиции предстоит реконструировать береговую линию устьевой части реки Черная, локализовать гидротехнические сооружения, которые существовали в окрестностях средневековой византийской крепости Каламита, а также провести историческую реконструкцию портовых сооружений крепости и мониторинг объектов кораблекрушений IX века на траверзе Балаклавской бухты, устья реки Бельбек и бухты Карантинная.

Береговая часть школы пройдет по маршруту Севастополь – Алушта – Судак – Феодосия – Тамань – Туапсе, морская — на внешнем рейде Балаклавы. Результатом же экспедиции станет издание историко-географического описания морских коммуникаций Северного Причерноморья (V-XV вв.)», составленное в духе и традиции средневековых портуланов (морские карты эпохи Возрождения).

Для участия в экспедиции ребятам пришлось пройти конкурсный отбор.

Международная молодежная интерактивная экспедиционная школа «Крымская кругосветка-2024» проводится в рамках проекта «Из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Торжественное открытие экспедиции 12 августа в 10:00.