Самый большой конкурс — опять на юриспруденцию

9 августа в Севастопольском государственном университете издан приказ ректора о зачислении абитуриентов, поступающих на бюджетные места общих основаниях. Ранее, 30 июля, был издан приказ о зачислении различных категорий льготников.

В 2024 году абитуриенты поступали в СевГУ по программам бакалавриата и специалитета на более 70 образовательных программ. О первых итогах приемной кампании «Севастопольский газете» рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Александр Митус.

По его словам, чисто математически, самый большой конкурс в этом году был опять на специальность «юриспруденция»: поступило 370 заявлений на одно бюджетное место.

В то же время, на очень популярную специальность — «программирование и информационные системы» конкурс вроде и не очень большой — четыре человека на место, однако здесь был высокий проходной балл.

— Традиционно меньше всего заявлений подали на технические направления. Наши абитуриенты пока не готовы становиться инженерами. На инженерные специальности конкурсы небольшие и относительно невысокие проходные баллы, в отличие от гуманитарных направлений, связанных с экономикой и юриспруденцией, где высокий конкурс и высокие проходные баллы, — отметил А.Митус.

Новые для вуза специальности — медицинские. Это медицинская биофизика и медицинская кибернетика. На первую конкурс был небольшой: два человека на место, на медицинскую кибернетику — почти пять человек на место.

— Речь идет о приеме на общих основаниях. Также у СевГУ есть соглашение с департаментом здравоохранения по приему ежегодно 50 абитуриентов по целевому набору. Там зачисление будет только 30 августа. Известно, что на сегодня желающих поступить больше, чем мест, а прием заявлений продолжается, — отметил А.Митус.

9 августа — последний днь подачи заявлений по программе «магистратура». Уже сейчас можно говорить, что средний конкурс составляет около трех человек на место. Примерно такой же был и в предыдущие годы.