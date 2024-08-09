Раздают гранты на развитие туризма

До трех миллионов рублей можно получить на создание доступной среды для туристов-инвалидов, а также на приобретение оборудования для турцентров и пунктов проката.

Заявки на участие в грантовом конкурсе, объявленном городским управлением туризма, принимаются от фирм и предпринимателей до 7 сентября.

«Средства грантовой поддержки предприниматель сможет использовать при реализации проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Среди таких: оборудование пандусов и подъемников, адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной среды и среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху», — объяснила заместитель губернатора Мария Литовко.

Кроме этого средства гранта можно использовать для приобретения оборудования для туристических информационных центров, пунктов проката и детских комплексов.

Размер гранта на один проект — не более трех млн рублей. Обязательное условие — софинансирование заявителем проекта в размере не менее 30% и ведение бизнеса в Севастополе не менее пяти лет после получения денег.

Подать заявку можно на портале финансовой государственной поддержки.