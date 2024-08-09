Продавали сим-карты, оформленные на вымышленных абонентов

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного коммерсанта и его 39-летнего помощника — жителя Крыма. Они обвиняются в продаже «серых» сим-карт.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, занимавшийся продажей сим-карт сотовой связи, и его помощник оформляли абонентские номера на вымышленных лиц, чтобы предоставить высокие показатели работы дилеру. С сентября 2022 года по февраль 2023 года они внесли в информационные системы операторов связи недостоверные данные об абонентах по 63 телефонным номерам.

В дальнейшем эти сим-карты были активированы неустановленными лицами и могли использоваться для совершения противоправной деятельности.

Сотрудники ФСБ и полиции выявили и пресекли преступную деятельность злоумышленников. Расследование уголовного дела завершено. Приняты меры к актуализации сведений о телефонных абонентах и прекращению действия незаконно распространенных сим-карт.