Отчитались об исполнении бюджета за первое полугодие 2024 года

Бюджет Севастополя за первое полугодие 2024 года исполнен со следующими параметрами: по доходам на 34,3 млрд рублей, по расходам – на 33,8 млрд рублей, с профицитом в 500 млн рублей, доложил и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников.

За первое полугодие в доход бюджета города поступило 34,3 млрд рублей, в том числе налоговых и не налоговых доходов – 15,2 млрд рублей, безвозмездных поступлений – 19,1 млрд рублей.

Исполнение кассового плана по собственным доходам составило 112,5%, годовой план выполнен на 52,5 %.

Основными доходами и источниками города в структуре собственных доходов налог на физических лиц (40%), налог на прибыль организации (13%), налоги на совокупный доход (12,4%).

Темп роста общего объема поступлений по налоговым и не налоговым доходам за первое полугодие к аналогичному периоду прошлого года составил 19%, прирост в сумме 2,4 млрд рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений основную долю составляют субсидии, это почти 50%, в том числе по государственной программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, иные трансферты и дотации федерального бюджета в размере 4,2 млрд рублей.

Исполнение расходной части – 33,8 млрд рублей, уточненный годовой план исполнен на 42,4%. План на первое полугодие исполнен на 86%.

А.Плотников пообещал в ближайшее время представить отчет для утверждения в Законодательное собрание.