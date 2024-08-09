Мигрантов запретили нанимать на 77 видов деятельности

В перечне таковых – специальности, связанные с образованием, здравоохранением, полиграфией и копированием информации, производством пищевых продуктов, напитков, текстильных изделий, одежды, издательской деятельности, производством химических веществ и химических продуктов, компьютеров, электронных и оптических изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине и ветеринарии. В список запретов также включены ремонт и монтаж машин и оборудования, производство кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, выполнение операций с недвижимостью, деятельность по уходу и обеспечению проживания, связанную со спортом, искусством, организацией развлечений, ремонтом компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бутового назначения и т.д..

В Указе говорится о необходимости «Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Севастополя, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, установленным настоящим Указом, по видам экономической деятельности, предусмотренных перечнем, – четыре месяца со дня вступления в силу настоящего Указа».