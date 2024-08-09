Курсанты давали взятки капитану, чтобы не ходить на практику

В Ленинский районный суд города Севастополя поступило шесть уголовных дел в отношении курсантов одного из городских техникумов.

Согласно обвинительному заключению, курсанты для прохождения практики заключили трудовой договор и были трудоустроены на судно. В августе 2023 года его капитан (в отношении него заведено отдельное уголовное дело) предложил молодым людям за взятку в пять тысяч рублей в месяц на работу не выходить. Курсантам понравилось предложение. Зарплату они получали, на судне не мешались, а капитан обогатился на 100 тысяч рублей.

«В результате совершенного мошенничества капитаном судна с использованием своего служебного положения при пособничестве курсантов, Министерству обороны Российской Федерации был нанесен имущественный вред на сумму более 1 млн рублей», — говорится в обвинительном заключении.

Действия курсантов классифицируется как пособничество в совершении мошенничества и дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.