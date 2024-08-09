Холеру мониторят и пока не выявляли

Случаев заболевания холерой на территории Республики Крым и Севастополя не выявлено, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора. И напомнило, что санитарные требования нужно жестко соблюдать.

Как указано в сообщении на сайте федеральной службы, за истекший период мониторинга (вероятно с мая) исследовано 3292 пробы, в том числе 1316 пробы морской воды. Холерных вибрионов не выявлено. Обследовано 3908 человек с симптомами острых кишечных инфекций. Все результаты на холеру отрицательные.

Меры профилактики и предосторожности общие для недопущения заболевания любыми острыми кишечными инфекциями:

— употребление только кипяченой или специально обработанной (бутилированной) питьевой воды;

— термическая обработка пищи, соблюдение температурных режимов хранения пищи;

— тщательное мытье овощей и фруктов безопасной водой;

— в поездках следует особое внимание уделять безопасности воды и пищевых продуктов, избегать питания с уличных лотков;

— обеззараживание мест общего пользования;

— соблюдение правил личной гигиены (тщательное мытье рук, особенно перед едой и после посещения туалета, использование средств санитарии);

— купание в водоемах только в разрешенных для этого местах. При купании не допускать попадания воды в полость рта.