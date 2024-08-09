Беседки и домики для отдыха оказались незаконными

Предприниматели организовали места для отдыха, в местах, где отдыхать подобным образом нельзя.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с представителями ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя» провели проверку законности использования земель государственного природного заказника «Байдарский».

В ходе рейда, было установлено, что коммерческая организация на нескольких земельных участках заказника самовольно обустроила 15 беседок для пикников, шесть сборных деревянных строений — домиков для круглосуточного отдыха, и деревянный помост. Турбизнес велся в границах рекреационной зоны, где запрещено самовольное обустройство мест отдыха, а также проведение сетей электро- и водоснабжения, водоотведения.

Природоохранный прокурор потребовал незаконную рекреационную деятельность прекратить и освободить земельные участки. Балаклавский суд иск прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.