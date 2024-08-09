Арестован заведующий моргом больницы №5

Заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы №5 заключили под стражу на два месяца по делу о получении взяток от санитаров, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

Как полагает следствие, на протяжении семи лет заведующий моргом оказывал общее покровительство и давал негласное разрешение санитарам вымогать деньги у родственников усопших под видом услуг посмертного макияжа. Общая сумма взяток, переданных ему подчиненными, составила около 1,3 млн рублей. Заведующему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Ранее в связи с теми же событиями суд арестовал начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы.