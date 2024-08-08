Зарядок для электромобилей будет еще больше

На заседании правительства 8 августа выделили субсидию производителям и инвесторам, устанавливающим в Севастополе электрозарядные станции. В этом году на эти цели выделили 13,5 млн рублей, на них до 15 октября можно будет установить еще пять электрозарядок..

На сегодня установлено уже 26 электрозарядок, в планах на следующий год — установить еще 10.

По словам директора департамента транспорта Станислава Таматаева, количество электромобилей, зарегистрированных в Севастополе, за последние годы выросло в разы. Так, в 2021 году их было 38, а по состоянию на 1 января 2024 года – уже стало 485.

– Сейчас люди переходят на электромобили. На всех заправочных станциях появляются электрозарядки, это хороший толчок, – сказал глава дептранса.

– Плюс экологически это хорошая вещь, и инфраструктуру стимулирует, – поддержал его губернатор Михаил Развожаев. Он было заговорил о налоговом стимулировании владельцев электромобилей, но ему напомнили, что такие льготы уже были приняты в июле 2020 года.