За покупку школьной формы отчитываться чеками теперь не нужно

Речь идет о компенсационных выплатах за приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей. Согласно принятому постановлению, изменен механизм предоставления такого вида помощи и установлен ее фиксированный – 3,5 тыс рублей на каждого ребенка. Прежде выплачивалась компенсация за фактически потраченные средства.

По словам и.о.директора департамента соцзашиты Елены Бардаковой, это гораздо упростит механизм предоставления единовременной помощи, позволит не запрашивать у родителей чеки за приобретение школьной формы.

Причем, такую компенсацию будут получать также дети, которые находятся на полном гособеспечении. Фиксировали сумму в 3,5 тысячи рублей на каждого ребенка, не собирая более никакой отчетности и не контролируя расходование средств. Последнее Е.Бардакова объяснила большим количеством обращений из-за постоянно меняющегося перечня школьной и спортивной формы.

Губернатор Михаил Развожаев поручил все же продумать способ контроля целевого использования средств. По его мнению, некоторые социально неблагополучные семьи все-таки хорошо бы контролировать на предмет целевого использования средств, выделенных на приобретение формы.