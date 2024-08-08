Начинают строить дорогу на проспекте Античном

Дорогу на проспекте Античном начнут строить с 12 августа, пообещал директор департамента транспорта Станислав Таматаев 8 августа на заседании правительства Севастополя.

По его словам, возможность начать строительство в рамках региональной программы развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры появилась в результате получения городом бюджетного кредита.

— Нам кредитные ресурсы уже довели? — поинтересовался губернатор Михаил Развожаев.

— Да, уже доведены, мы в понедельник уже приступаем к работам, сегодня на еженедельном штабе дорожного хозяйства это обсудили, поэтому в понедельник подрядчик уже заходит на работу, — ответил ему С.Таматаев.

В 2022 года севастопольская заявка на выделение бюджетного кредита в размере 740 млн рублей на строительство дороги была одобрена на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Городу выделили 740 млн рублей на прокладку автомобильной дороги на пр.Античный для обеспечения транспортной доступности строящегося жилого микрорайона со стороны пр.Героев Сталинграда.

В 2023 году сообщалось о разработке проекта дороги и заходе в госэкспертизу, с перспективой получения положительного заключения до конца 2023 года и намерением начать строительство в 2024 году.

Бюджет или бюджетный кредит?

Интересно, что на заседании бюджетной комиссии Законодательного собрания 2 августа перераспределяли средства в рамках бюджета города на этот год. Миллиард, который добавили департаменту транспорта, предназначается в том числе на выполнение работ по строительству дороги на пр.Античный.

Что построят

Согласно проекту, длина двухполосной дороги — 1,73 км. На всем ее протяжении, за исключением небольшого участка, запроектирован тротуар, отделенный от проезжей части газоном, и велосипедная дорожка. Но и она местами пройдет только с одной стороны улицы. В месте примыкания проспекта к ул.Правды и пр.Героев Сталинграда установят светофоры.

Напомним, что строительство автодороги на пр.Античный долгие годы откладывалось из-за неопределенности границ объектов культурного наследия, принадлежащих Херсонесу, — античной усадьбы и античной дороги.

В этом густонаселенном районе расположены две школы. Подъезд к ним не имеет асфальта, детям приходится добираться на учебу по временному деревянному настилу.