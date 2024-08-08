Департаменту транспорта перебросили миллиард рублей

Бюджетная комиссия Законодательного собрания в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» на 2024 и 2025 годы согласовала перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема в сумме 1,063 млрд рублей.

Члены комиссии 2 августа во главе с ее председателем Вячеславом Аксеновым одобрили предложения руководства департамента.

«Дополнительные средства будут направлены на выполнение работ по строительству дороги на проспекте Античный, ремонт 11 городских дорог общей протяженностью 2,58 км, на ежегодную диагностику и паспортизацию дорог общего пользования. Кроме того, финансирование направят на строительство подъездных путей к новым объектам: ФОК и детский сад на ул. Вакуленчука и психоневрологическому интернату», — сообщает пресс-служба заксобрания.