Молодые люди угрожали мужчине похожим на пистолет предметом

Следователи Симферополя проводят проверку по факту издевательств молодых людей над мужчиной с применением предмета, похожего на пистолет.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Следственного комитета выявили видеозапись, снятая молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему, оскорбляют его и угрожают предметом, похожим на пистолет.

Следственному подразделению поручено незамедлительно организовать процессуальную проверку на предмет статей «Угроза убийством» и «Хулиганство, совместно с органами полиции установить лиц, совершавших данные противоправные действия в отношении гражданина, дав им правовую оценку, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Нашли и задержали

В кратчайшие сроки сотрудники полиции Симферополя установили молодых людей, которые оскорбительно приставали к прохожему: выражались в его адрес нецензурной бранью, угрожали предметом внешне схожим на пистолет и физической расправой.

По горячим следам задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет. У них изъят игрушечный пистолет, который использовался для запугивания прохожего.

Задержанных доставили в территориальный орган внутренних дел. Полиция проводит все необходимые оперативные и доследственные действия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством», сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.