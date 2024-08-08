Двое севастопольцев участвуют во всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса»

Конкурс профессионального мастерства проходит в Чебоксарах с 7 по 9 августа.

В этом году соревнования собрали 32 сильнейших представителей профессии из самых разных субъектов страны. Игорь Шумов и Алексей Донец — водители ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» в их числе.

Призовой фонд конкурса — 500 тысяч рублей, соревнования организованы Министерством транспорта РФ.

Это уже 21 по счету конкурс. Город Чебоксары выбран неслучайно, в этом году отмечается 60-летие троллейбусного движения в столице Чувашии.

В первый день соревнований участники выполняли упражнения: езда «змейкой», объезд «колодцев», заезд в бокс, «Не урони бабушку!», культура общения с пассажиром. Для прохождения трассы водителям предоставлены современные машины «Тролза 5265 «Мегаполис» и УТТЗ 6241 «Горожанин», приобретенные регионом в рамках обновления подвижного состава, сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ.