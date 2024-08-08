Автошколы поднимут стоимость обучения

Как объяснили «Севастопольской газете» представители автошкол, проблема повышения стоимости обучения «лежит в тенденциях современной экономики». Растет стоимость топлива, амортизации автомобилей, запчастей к ним, аренды помещений и земли, зарплата инструкторам по вождению и преподавателям теории. Кроме этого, для того, чтобы после обучения новоиспеченные водители смогли самостоятельно сеть за руль, чувствовать себя на дорогах безопасно и не создавать проблем другим, необходимо увеличить количество часов практического вождения. А это непременно скажется на увеличении стоимости курсов.

Например, в Госавтошколе сообщили, что с 14 августа цена на обучение у них поднимется на 15%. Сейчас курс с учетом стоимости бензина и в зависимости от количества часов вождения обходится от 35 до 49 тысяч рублей.

С 1 апреля 2024 года вступили в силу новые правила выдачи водительских прав: так увеличен срок пересдачи экзамена для тех, кто не сдал вождение после трех и более попыток. Соответственно, гражданин может прийти на экзамен в следующий раз в промежутке от 6 до 9 месяцев после неудачной попытки.

Кроме того, количество штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена увеличили с 5 до 7, а допустимый коридор для выполнения задания при вождении «разворот в ограниченном пространстве» увеличили с 5 до 7 метров.

По новым правилам инструкторы смогут сидеть на пассажирском сидении автомобиля впереди во время сдачи экзамена на вождение. Однако такая мера возможна, если в транспортном средстве присутствуют датчики использования дублирующих педалей.