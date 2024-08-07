«Виноградный экспресс» меняет маршрут

У «Виноградного экспресса» — новый маршрут. Турпоезд теперь пройдет не только по виноградникам и винодельням Севастополя, но и Республики Крым.

Как сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», в первый удлиненный рейс пассажиры-экскурсанты отправятся уже в грядущие выходные. Рейсы назначены на 10, 16, 23, 30 августа.

Напомним, что «Виноградный экспресс» был запущен в Севастополе 7 июля. Туристический поезд доезжал до Инкермана с заходом в Балаклаву. В зависимости от программы дегустаций и экскурсий билет стоил от 15 тысяч до 55 тысяч рублей на одного алкотуриста.