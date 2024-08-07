Севастополь можно сделать театральной столицей

«Мне кажется это очень хорошая идея», — сказал В.Машков в ходе пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос о возможности рассмотреть этот город в качестве региональной столицы проведения премии «Золотая маска». Пресс-конференция была посвящена участию Театра Олега Табакова, которым руководит В.Машков, в фестивале оперы и балета «Херсонес» в Севастополе.

«Мне кажется Севастополь может стать центром региональным или вообще общероссийским, чтобы мы могли привозить сюда лучшее, что есть и то, что будет появляться ежегодно на «Золотой маске». Мне кажется эта идея она очень жизнеспособна», — цитирует В.Машкова ТАСС.

По его словам, артисты, как и жители города, с нетерпением ждут открытия культурно-образовательного кластера, который строят в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и Российская галерея искусств.

О премии «Золотая маска»

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол.

Конкурс в 2024 году проводился в инновационном формате. С 11 февраля по 15 мая жюри отсмотрело номинированные на премию спектакли в регионах, в которых они были созданы. В.Машков пообещал, что спектакли-победители «Золотой маски» планируется в 2025 году привезти в регионы.