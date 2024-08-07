Пожилая женщина утонула на пляже

«Вечером 6 августа в районе пляжа «Омега» очевидцы обнаружили в воде 75-летнюю женщину без признаков жизни. Прибывшие к месту медики констатировали смерть», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю.

На этом пляже 20 июля утонул 71-летний житель Санкт-Петербурга.

В службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что это уже девятый случай гибели на воде в этом сезоне в Севастополе. Троих человек удалось спасти, в том числе одного ребенка.